Berlusconi pronto a tornare: “Mancano gli statisti. Salvini o Meloni premier? Non scherziamo”

Il Cavaliere vuole che Draghi resti al governo, è pronto a ripartire con il suo progetto di centrodestra unitario e dà i voti a Putin, unico vero leader...

Pronto a rientrare a Roma per riprendere le sue attività già dalla prossima settimana. Silvio Berlusconi, novello 85enne, è convinto dei suoi mezzi e boccia senza appello i “nuovi leader” mondiali, che non ci sono, secondo lui.Primi tra tutti boccia gli alleati della sua coalizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E, parlando alla Stampa, dà un risicato sei in pagella anche al candidato cancelliere tedesco Olaf Scholz.Un mondo senza statistiBerlusconi parla del suo partito, delle amministrative, ma parla anche del resto del mondo, dove mancano “statisti” all’altezza.“Non è solo il centrodestra che è in difficoltà, è tutta la politica italiana che è in confusione totale. Anzi, le dirò di più: lo è tutta la politica internazionale”, dice.E parla della Germania, dove “Scholz pretende di formare il suo nuovo governo. Ma io lo conosco bene il signor Scholz e le assicuro che è un politico modesto”.L’unico leader rimasto è il presidente russo Vladimir Putin, dice ancora Berlusconi, raccontando parte della telefonata di auguri per il suo compleanno.Il centrodestra senza leaderTornando poi ai problemi italiani, Berlusconi ammette che il centrodestra ha dei problemi e “proprio per questo voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader…”.Ma poi il pensiero torna al partito unico del centrodestra, sui modelli di Stati uniti e Gran Bretagna: “Io credo che non sia un sogno quello di realizzare un partito simile anche in Italia”.

