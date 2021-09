https://it.sputniknews.com/20210930/amministrative-di-milano-botta-e-risposta-tra-bernardo-e-sala-paragone-bernardo-si-e-arreso-13119356.html

Amministrative di Milano: botta e risposta tra Bernardo e Sala. Paragone: "Bernardo si è arreso"

Amministrative di Milano: botta e risposta tra Bernardo e Sala. Paragone: “Bernardo si è arreso”

L’ex M5S e la candidata del Movimento si propongono come alternativa. Il primario contro il sindaco uscente: non guarda a poveri e periferie. 30.09.2021, Sputnik Italia

Botta e risposta a distanza tra i candidati di centrodestra e centrosinistra alle amministrative di Milano. Da una parte Beppe Sala, primo cittadino uscente, attacca Luca Bernardo per essersi sottratto al confronto nel dibattito organizzato da Repubblica, dall’altra il pediatra critica Sala per la mancanza di attenzione a periferie e poveri.La risposta arriva da Gianluigi Paragone, che si presenta con la sua lista e si propone per colmare il vuoto del centrodestra: “L’assenza qui di Luca Bernardo testimonia come il candidato che dovrebbe rappresentare il centrodestra si sia già arreso. A questo punto, l’interlocutore naturale per quella metà del cielo politico sono io”.Bernardo: “Ho fatto 6.000 chilometri”Il candidato del centrodestra intanto, sulle colonne del Corriere della Sera, si difende e parla della sua campagna elettorale per le strade di Milano.Una campagna elettorale in cui punta a stabilire un Patto con i residenti e i commercianti, a partire anche dalle piste pedonali sicure.E aggiunge: “Sogno una città dove non esista più il termine ‘periferia’. Vogliamo una Milano davvero policentrica. Dopo il nulla, è il tempo del fare”.

