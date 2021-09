https://it.sputniknews.com/20210930/amici-medico-no-vax-reddito-di-cittadinanza-a-chi-e-sospeso-dal-lavoro-perche-senza-green-pass-13125652.html

Amici, medico No-Vax: "Reddito di Cittadinanza a chi è sospeso dal lavoro perchè senza Green Pass"

Amici, medico No-Vax: "Reddito di Cittadinanza a chi è sospeso dal lavoro perchè senza Green Pass"

Mariano Amici chiede il reddito di cittadinanza come indennizzo per i lavoratori sospesi senza stipendio perché sprovvisti di Green Pass, strumento definito un... 30.09.2021, Sputnik Italia

"Reddito di cittadinanza a chi è sospeso dal lavoro perché sprovvisto di Green Pass". Questa è la proposta che arriva da Mariano Amici, medico di spicco nel movimento No-Vax, sospeso senza stipendio dall'Asl di competenza territoriale, per non essersi sottoposto al vaccino, nonostante i ripetuti solleciti, violando l'articolo 4 del DL 44/2021."Il cittadino che non vuole vaccinarsi - prosegue Amici - deve avere le stesse garanzie di chi percepisce il reddito di cittadinanza, che non perde l'assegno di mantenimento anche se sprovvisto di Green Pass".Per il medico, "non è giusto che i cittadini percepiscano un reddito senza lavorare e credo che lo stato dovrebbe indurre chi lo percepisce ad andare a lavorare. Ma se mi sospendi lo stipendio perché sono un No-Vax, allora devi darmi le stesse garanzie di chi percepisce il reddito di cittadinanza, che non perde il proprio reddito anche se sprovvisto di certificazione verde".Amici ribadisce che "il Green Pass non ha ragione d'essere", perché "non è garanzia di impedimento di diffusione del virus".Il dottor Mariano Amici, medico di base ad Ardea (Roma), è un leader di spicco del movimento No-Vax, divenuto famoso per le sue partecipazioni a programmi TV, in cui manifestava posizioni contrarie al vaccino anti-Covid. A metà settembre ha depositato il simbolo 'Amici per l’Italia' presso l'Euipo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.Amici, tuttavia, ha assicurato di non avere in mente la creazione di un partito politico.

aurora.17 Argomentazioni molto ragionevoli in tutti i casi. Sia sulla validità/discriminazione della carta verde, sia su chi è contagioso e chi no, sul r.d.c.(leggasi assistenzialismo puro). Aggiungo che chi è stato sospeso ingiustamente dal suo lavoro, perchè non vuole, per sue e diverse motivazioni, vaccinarsi deve richiedere l'indennità di disoccupazione che spetta a chi è disoccupato dopo almeno 13 mesi di lavoro. 0

