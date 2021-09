https://it.sputniknews.com/20210929/viaggi-in-regno-unito-dal-1-ottobre-serve-il-passaporto-per-turismo-lavoro-e-studio-13107350.html

Viaggi in Regno Unito: dal 1° ottobre serve il passaporto per turismo, lavoro e studio

Viaggi in Regno Unito: dal 1° ottobre serve il passaporto per turismo, lavoro e studio

Brexit? No, post Brexit. Il Regno Unito ha voltato pagina e così, se prima potevamo programmare un fine settimana a Londra il giovedì sera, ora dobbiamo... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T13:53+0200

2021-09-29T13:53+0200

2021-09-29T13:53+0200

viaggio

viaggi

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/9379588_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26d124a8ef44078f6dedb656f736aecf.jpg

Il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea e uno dei significati più tangibili per chi nell’UE ci è rimasto, come noi italiani, non è solo il fatto che le stazioni di carburante britanniche sono a corto di carburante, ma che potremo entrare nel loro paese solo se dotati del caro (in tutti i sensi) passaporto.Viaggi di lavoro, vacanza e anche vacanze studio o studio universitario nella terra di Elisabetta II ora prevedono un passaggio alla dogana più ristretto.Sono esentati dal passaporto soltanto coloro i quali hanno ottenuto la residenza nel Regno Unito prima che venisse chiusa la porta delle opportunità.Il visto per entrare nel Regno UnitoVa aggiunto, inoltre, che per ora, per viaggi fino a sei mesi di durata, per vacanze o studio, non è richiesto alcun visto. Quindi, chi già ha il passaporto biometrico in tasca può continuare ad organizzare il fine settimana in una città britannica anche il giorno prima.Tuttavia, anche sotto questo punto di vista, il Regno Unito si prepara ad introdurre il visto sul modello americano (Esta). Probabilmente, già prima del 2025 servirà una autorizzazione digitale supplementare per visitare Liverpool, Glasgow, Manchester o Leeds e il resto del paese.Le eccezioni alla regolaSono esentati dal presentare il passaporto alla dogana quegli europei che hanno ottenuto la residenza permanente o quella provvisoria.Ne sono esentati anche coloro che hanno ottenuto un permesso familiare nell’ambito dell’EU Settlement Scheme.Quanti hanno ottenuto un permesso di lavoro frontaliero non dovranno presentare il passaporto, ma gli basterà la carta d'identità per attraversare La Manica.Tutto ciò è teoricamente valido fino al 31 dicembre 2025, ma si tenga presente che le compagnie aeree hanno difficoltà nel distinguere tra chi ha il diritto a presentare solo la carta di identità all’imbarco e chi no.

https://it.sputniknews.com/20210927/regno-unito-fara-investimenti-miliardari-per-diventare-superpotenza-scientifica-e-spaziale-13081988.html

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viaggio, viaggi, regno unito