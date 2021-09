https://it.sputniknews.com/20210929/vercelli-confisca-per-il-valore-di-15-milioni-di-euro-a-famiglia-rom-13108339.html

Vercelli: confiscati beni a famiglia rom per il valore di 1,5 milioni di euro

Ville sfarzose e terreni per un valore complessivo di beni mobili e immobili confiscati di 1,5 milioni. 29.09.2021, Sputnik Italia

Maxi-operazione congiunta della Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Vercelli ed il Reparto Operativo dei Carabinieri di Bergamo, che ha portato questa mattina esecuzione al provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di soggetti rom che si erano insediati da svariati anni nella zona tra i comuni di Gattinara e Rovasenda, in provincia di Vercelli.Le accuse a loro carico sono del calibro di reati contro la persona ed il patrimonio.Nel corso dell'inchiesta che ha portato agli arresti si sono ricostruiti gli investimenti svolti dai componenti del gruppo criminale, relativI agli ultimi dieci anni, permettendo di capirne il flusso finanziario, il modo da parte del gruppo di procurarsi il denaro, nonché la ripetuta criminalità e pericolosità sociale dei componenti del gruppo.L'operazione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali finalizzate alla lotta alle ricchezze ottenute direttamente o indirettamente in modi criminosi.

pipino con questo cosa vorrebbero dire ....giustizia e' stata fatta....sono anni che con la scusa della minoranza rom...permettono e anzi incentivano il proliferare di personaggi che vivono di prevaricazione furti e 1

pipino chi piu' ne ha ne metta...nonche anche rapimenti di minori......🙌🙌🙌🙌🙌 1

