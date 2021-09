https://it.sputniknews.com/20210929/usa-lunited-airlines-intende-licenziare-593-dipendenti-no-vax-13103286.html

USA, l'United Airlines intende licenziare 593 dipendenti no-vax

I 593 dipendenti della United Airlines che si sono rifiutati di rispettare l'obbligo di vaccinazione contro il Covid verranno licenziati. 29.09.2021, Sputnik Italia

A farlo sapere è la stessa compagnia americana, aggiungendo poi che altri 2mila impiegati in azienda, che costituiscono il 3% dei totali 67mila impiegati nell'azienda, hanno indicato motivazioni di carattere medico, ma anche religioso, per evitare la vaccinazione. La società si è comunque dichiarata soddisfatta della campagna vaccinale e dei risultati.All'inizio di agosto la compagnia aerea aveva chiesto a tutti i dipendenti di procedere alla vaccinazione contro il Covid-19. Circa il 97% degli impiegati aveva risposto efficacemente alla richiesta da parte dell'azienda, esclusi i 2mila già menzionati.593 dipendenti, però, non hanno fornito alcuna certificazione di avvenuta vaccinazione ed è scattata la negoziazione con i sindacati e l'inevitabile decisione del licenziamento dei soggetti interessati.L'Azienda aggiunge che "è stata una decisione incredibilmente difficile, ma garantire la sicurezza della nostra squadra è sempre stata la nostra priorità".Secondo l'Agenzia federale degli Stati Uniti per l'applicazione delle leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro o l'obiezione religiosa, i datori di lavoro hanno pieno diritto di richiedere ai propri dipendenti di essere vaccinati, tendendo sempre conto delle eccezioni mediche.United Airlines è l'unico vettore principale degli Stati Uniti ad imporre il vaccino.Le altre compagnie offrono, per ora, alternative alle vaccinazioni, quali test settimanali, lavoro a distanza o settori ad hoc per i non vaccinati.

