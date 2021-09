https://it.sputniknews.com/20210929/tifoso-ucciso-fuori-san-siro-nel-2018-confermata-in-appello-la-condanna-allultra-napoletano-13107980.html

Tifoso ucciso fuori San Siro nel 2018, confermata in appello la condanna all'ultrà napoletano

4 anni per omicidio stradale a Fabio Manduca, che col suv aveva travolto e ucciso il tifoso interista Daniele Belardinelli prima di Inter-Napoli del 26... 29.09.2021, Sputnik Italia

In appello, i giudici del tribunale di Milano hanno confermato la condanna a 4 anni per omicidio stradale nei confronti di Fabio Manduca, che prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 aveva travolto col proprio suv il tifoso interista Daniele Belardinelli, rimasto ucciso.Manduca ha sottolineato di non essere un ultrà e che "quella sera si poteva evitare che le due tifoserie venissero a contatto diretto. Quella sera è successo un casino, era la mia prima trasferta, mi piace il calcio".In primo grado la Procura aveva chiesto la condanna per omicidio volontario, per questo aveva impugnato la sentenza, sperando in una condanna più dura, conformemente al più grave capo d'imputazione contestato a Manduca.A sua volta, la difesa ha sostenuto che "mancano le prove per dimostrare che fu Manduca a investire Belardinelli", esprimendo comunque soddisfazione per la sentenza d'appello, che sconfessa le richieste dell'accusa.

