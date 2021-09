https://it.sputniknews.com/20210929/terza-dose-per-soggetti-giovani-locatelli-non-e-una-cosa-scontata-13110787.html

Terza dose per soggetti giovani? Locatelli: Non è una cosa scontata

Chi riceverà la terza dose del vaccino contro il coronavirus? I soggetti giovani potrebbero non riceverla mai o forse non in tutti i casi. 29.09.2021, Sputnik Italia

A parlarne è il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts.La terza dose di rinforzo del sistema immunitario “per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata”, dice, citato dall'Adnkronos. Anche il presidente dell'Aifa Palù aveva detto che la terza dose estesa a tutti si sarebbe considerata solo in base alle esigenze della curva del contagio.Infatti, se vi sono nazioni come il Portogallo, dove la copertura è la più alta al mondo rispetto alla popolazione vaccinabile, esistono paesi dove il vaccino è appena giunto ed è stato somministrato a ben poche persone.Covid-19 quarta causa di morteLocatelli, poi, fa presente che l'infezione da “Covid-19 è diventata la quarta causa di morte in Italia”, mentre negli Stati Uniti d’America è diventata addirittura la terza causa di morte.Ed ancora, la pandemia, nel 94% delle nazioni, ha “provocato un’alterazione o un’interruzione dei servizi sanitari”, dice Locatelli, basandosi su dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Vera 22 L'alterazione e interuzione di servizi sanitari avete fatto voi gia tanti anni fa riducendo drasticamente I posti letto e personale nei ospedali. E vi vorrei fare una domanda: Per la prima, seconda e terza causa di morte cosa avete fatto in tutti questi anni visto che per la quarta state vaccinando anche I feti? 0

Vera 22 Ma non vi vergognate per due anni di parlare solo ed esclusivamente di quarta causa di morte?.... Anche il questo fatto puo' essere un elemento sufficiente per capire quanto gli interessa la salute publica. 0

