Spazio, il razzo russo Soyuz manderà il telescopio europeo Euclid alla ricerca di materia oscura

Il razzo vettore Soyuz invierà il telescopio Euclid alla ricerca della materia oscura nello spazio alla fine del 2022. 29.09.2021, Sputnik Italia

Il lancio del telescopio spaziale europeo Euclid, progettato per la ricerca di materia oscura ed energia oscura, mediante il razzo Soyuz ST dal cosmodromo di Kourou, nella Guyana francese, è previsto per la fine del 2022, secondo quanto riportato dall'Agenzia spaziale europea (ESA).Il contratto per il lancio di Euclid con il razzo vettore russo Soyuz ST da Kurou è stato firmato tra ESA e Arianespace nel gennaio 2020. Allora il lancio era previsto per la metà del 2022 e l'Ariane 6 europeo era considerato razzo di riserva.Il telescopio Euclid, progettato per sei anni di funzionamento, cercherà tracce dell'esistenza della materia oscura e dell'energia oscura, un'ipotetica sostanza ritenuta responsabile dell'espansione 'accelerata' dell'universo.Dall'ottobre 2011, 25 razzi russi Soyuz-ST sono stati lanciati dal cosmodromo di Kurou. Uno dei lanci dell'agosto 2014 si è concluso con il lancio del satellite di navigazione europeo Galileo fuori dall'orbita prestabilita per un malfunzionamento dello stadio superiore Fregat.

