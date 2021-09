https://it.sputniknews.com/20210929/solo-residenti-in-cina-continentale-potranno-comprare-biglietti-per-olimpiadi-invernali-2022-13115827.html

Solo residenti in Cina continentale potranno comprare biglietti per Olimpiadi invernali 2022

Solo residenti in Cina continentale potranno comprare biglietti per Olimpiadi invernali 2022

I biglietti per le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi di Pechino 2022 saranno disponibili solo per i tifosi che vivono nella Cina continentale, si afferma... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T21:34+0200

2021-09-29T21:34+0200

2021-09-29T21:34+0200

cina

sport

cio

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/13115868_0:221:2855:1827_1920x0_80_0_0_b7460d8a04eb67c539a59fbae9808ef3.jpg

Come indicato nel messaggio, le persone che acquistano i biglietti "devono soddisfare i requisiti per contrastare il coronavirus". "I requisiti per le contromisure contro il Covid per gli spettatori della Cina continentale e i dettagli sui biglietti sono in fase di discussione e sviluppo e saranno resi noti a tempo debito non appena saranno formulati", afferma la nota. Il Cio sottolinea che "tutte le parti simpatizzano con gli atleti ed i tifosi di tutto il mondo, rendendosi conto che devono essere imposte restrizioni agli spettatori al di fuori della Cina continentale per garantire lo svolgimento sicuro dei Giochi". I Giochi Olimpici di Pechino si terranno dal 4 al 20 febbraio, i Giochi Paralimpici dal 4 al 13 marzo. Questa estate in Giappone hanno potuto assistere ad alcune competizioni delle Olimpiadi di Tokyo solo le persone residenti nel Paese asiatico.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, sport, cio, olimpiadi