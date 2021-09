https://it.sputniknews.com/20210929/sassari-arrestato-un-consigliere-comunale-di-anela-nella-sua-auto-trovato-un-chilo-di-droga-13106143.html

Sassari: arrestato un consigliere comunale di Anela, nella sua auto trovato un chilo di droga

Il sorpasso azzardato del consigliere comunale ne ha provocato il fermo e l'arresto. Gli agenti della Questura di Cagliari lo hanno trovato in possesso di... 29.09.2021, Sputnik Italia

polizia

droga

sardegna

Giusto ieri, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, era avvenuto l'arresto di un consigliere comunale di Sant'Angelo le Fratte, in provincia di Potenza, in una vasta operazione dell'antidroga dei carabinieri di Salerno, ben il terzo in 15 giorni,Oggi la notizia del fermo di un assessore comunale arrestato nel sassarese, in Sardegna, perché trovato in possesso di un chilo di droga, nonché di una somma di denaro: ben 45.480 in contanti.La vicenda ha del rocambolesco: dopo che l'assessore ha superato, con una manovra azzardata, un trattore, gli agenti della Questura di Cagliari lo hanno fermano, notando l'eccessivo nervosismo dell'uomo alla guida di una Alfa Romeo 159.La droga era nascosta sotto il cruscotto dal lato del passeggero, celata in tre involucri contenti anche l'ingente somma di denaro in contanti.Gli investigatori della Squadra Mobile stanno ora cercando di capire dove il consigliere comunale abbia acquistato la droga, destinata con ogni probabilità allo smercio nell'isola.

Irina Derefko E' noto, che i consiglieri comunali a Sassari, prendono poco...... 1

EBM prendono poco e quindi una via alternativa rende molto. 0

2

