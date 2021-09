https://it.sputniknews.com/20210929/santa-sede-allonu-lumanita-chiede-un-mondo-senza-armi-nucleari-13104809.html

Santa Sede all’Onu: l'umanità chiede un mondo senza armi nucleari

Il Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, monsignor Paul Richard Gallagher, interviene all’ONU nella Giornata internazionale per... 29.09.2021, Sputnik Italia

Gallagher ha affermato che “l’umanità chiede insistentemente l’abolizione delle armi nucleari e la comunità internazionale deve continuare il suo impegno per liberare il mondo dalla minaccia di una guerra atomica”. Un invito che, scrive il Vatican News, la Santa Sede rivolge in particolare “ai leader dei paesi che possiedono un arsenale nucleare”.Perché le armi nucleari restanoSecondo Gallagher, uno dei motivi per cui non si passa ad un vero disarmo nucleare è il fattore deterrenza, “che porta a una corsa agli armamenti e genera una tecnologia disumanizzante che sostiene e aggrava la sfiducia tra le nazioni”.E, quindi, il diplomatico della Santa Sede ricorda le parole di Papa Giovanni XXIII scritte nella Pacem in terris scritta l’11 aprile del 1963, ma dal significato ancora attualissimo: “La pace non consiste in equa distribuzione degli armamenti, ma solo nella fiducia reciproca”.Meno spese militari e più sviluppoLa Santa Sede fa anche notare che l’esorbitante spesa di pochi Stati nello sviluppo degli arsenali nucleari è “fonte di una crescente inuguaglianza sia all’interno che tre le altre nazioni”.Gallagher ricorda anche che papa Francesco nella Fratelli tutti ha invitato gli Stati a far convergere i fondi spesi per le armi in un fondo unico globale per favorire lo sviluppo delle nazioni più povere della Terra.

