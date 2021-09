https://it.sputniknews.com/20210929/roma-invasione-di-cinghiali-per-le-strade-della-capitale-13115708.html

Roma: invasione di cinghiali per le strade della capitale

I cinghiali hanno invaso le strade della capitale e si aggirano in branchi tra persone e auto in cerca di cibo. 29.09.2021, Sputnik Italia

I cinghiali sono entrati nelle città in precedenza, ma durante la pandemia di coronavirus il loro numero è aumentato in modo significativo. Gli animali sono attratti dalla spazzatura sparsa per le strade di Roma e sono diventati comuni nella regione.Negli ultimi anni i cinghiali hanno scoperto che è più facile rovistare nella spazzatura della città che andare a cercare cibo nei boschi.I cinghiali, oltre a danneggiare il raccolto, rappresentano un rischio per la sicurezza della gente comune, dal momento che si sono avvicinati sempre più ai centri abitati, sfruttando la minor attività a seguito della pandemia di coronavirus.

Superbianco Juden Palestine apartheid Era già stata invasa dai Galli, adesso pure dai cinghiali. Furio Camillo ce l'ha insegnato che col ferro si difende Roma. Macellazione pubblica e spiedi in ogni piazza, cinghiali arrostiti, Obelix a cucinare per la plebe. 0

