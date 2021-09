https://it.sputniknews.com/20210929/putin-russia-e-turchia-hanno-imparato-a-trovare-compromessi-13112457.html

Putin: Russia e Turchia hanno imparato a trovare compromessi

Putin ha rilevato che le relazioni tra Russia e Turchia stanno evolvendo positivamente. 29.09.2021, Sputnik Italia

In un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi, il capo di Stato russo ha affermato che Mosca e Ankara hanno imparato a trovare compromessi reciprocamente vantaggiosi. Vladimir Putin ha osservato che "i negoziati sono a volte difficili, ma con un risultato finale positivo". Putin ha sottolineato che la cooperazione tra i due Paesi fornisce una garanzia di stabilità. A sua volta Erdogan ha rilevato l'importanza dei passi congiunti di Russia e Turchia in Siria, sottolineando che la pace nella regione dipende dalle relazioni bilaterali tra Mosca e Ankara. Ha anche detto di aver fatto visita alla centrale nucleare in costruzione di Akkuyu, che Rosatom sta realizzando nella provincia di Mersin, nel sud della Turchia. Il presidente turco ha inoltre espresso gratitudine alla Russia per la sua assistenza nella lotta agli incendi boschivi.

