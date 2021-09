https://it.sputniknews.com/20210929/premier-ungherese-orban-lungheria-decide-da-sola-da-chi-comprare-il-gas-13111708.html

Premier ungherese Orban: "L'Ungheria decide da sola da chi comprare il gas"

Premier ungherese Orban: "L'Ungheria decide da sola da chi comprare il gas"

Il primo ministro ungherese Orban afferma che è l'Ungheria stessa a decidere da chi comprare il gas e come ottenerlo. 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T19:08+0200

2021-09-29T19:08+0200

2021-09-29T19:08+0200

ungheria

gas

bollette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/328/88/3288899_0:395:4632:3001_1920x0_80_0_0_4bd7057b45d68fb68195f5564255c6ea.jpg

L'Ungheria è un paese sovrano e decide da sola da chi acquistare gas e come ottenerlo, sceglie quel percorso che è più sicuro, ha dichiarato mercoledì il primo ministro ungherese Viktor Orban in una conferenza stampa nella città ceca di Ústí nad Labem.L'Ungheria e Gazprom hanno firmato lunedì un nuovo contratto. Si tratta di consegne all'Ungheria di 4,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno nei prossimi 15 anni. Di questi, 3,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno saranno forniti attraverso la Serbia e 1 miliardo attraverso l'Austria.L'accordo, che entrerà in vigore il 1° ottobre, prevede la possibilità di modificare i termini dopo 10 anni. Kiev intende presentare domanda alla Commissione Europea per un contratto per la fornitura di gas che passi invece attraverso l'Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20210928/gazprom-non-vuole-salvare-leuropa-dal-freddo-gratuitamente-13100136.html

Irina Derefko Parole sante!! 0

3

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ungheria, gas, bollette