Pil Italia al 6% nel 2021: la conferma della Nadef, che oggi approda nel Consiglio dei ministri

Pil Italia al 6% nel 2021: la conferma della Nadef, che oggi approda nel Consiglio dei ministri

Iniziato da poco il Consiglio dei ministri, con un importante ordine del giorno che riguarda in particolare la nota di aggiornamento al documento di economia e... 29.09.2021, Sputnik Italia

Le decisioni prese oggi verranno in seguito spiegate dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella conferenza stampa programmata per le ore 16 di oggi.Per gli anni successivi è prevista una crescita del Pil comunque importante, rispetto allo storico degli ultimi decenni. La stima per il 2023 prevede un +2,8% e per il 2024 un +1,9%.Debito pubblico e deficit in diminuzioneLa Nadef porta con sé anche una buona notizia per il debito pubblico, infatti, “il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel Def (documento di economia e finanza, ndr), ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020”, lo scrive l’Ansa.Anche il deficit diminuisce e torna sotto il 10%, migliorando le previsioni del Def fatte la scorsa primavera. L’indebitamento netto nel 2021 si dovrebbe attestare al 9,4%, secondo la bozza della Nadef, come riportato dall’Ansa. Il Documento di economia e finanza in primavera prevedeva un deficit all’11,8%.Ora servirà continuare a spingere la crescita per renderla strutturale con il supporto dei fondi europei del Recovery plan.

