Paesi Bassi: protesta contro la chiusira del ristorante che ha respinto l'obbligo di Green Pass

Martedì, i residenti di Utrecht si sono riuniti davanti al ristorante Waku Waku per protestare contro la chiusura del locale da parte del comune, in seguito... 29.09.2021, Sputnik Italia

Il nuovo regolamento del Green Pass nei Paesi Bassi, entrato in vigore il 25 settembre, rende obbligatorio dimostrare la prova della vaccinazione, della recente guarigione o del test negativo per entrare in luoghi pubblici come cinema, ristoranti o palestre.

