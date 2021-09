https://it.sputniknews.com/20210929/non-fare-nulla-musk-contro-la-regolamentazione-governativa-del-mercato-delle-criptovalute-13112256.html

"Non fare nulla": Musk contro la regolamentazione governativa del mercato delle criptovalute

Elon Musk, il CEO di Tesla, martedì ha espresso l'opinione che il governo statunitense dovrebbe evitare di tentare di controllare il mercato delle criptovalute.Musk ne ha discusso alla Code Conference a Beverly Hills, California, dove gli è stato chiesto se il governo degli Stati Uniti dovrebbe essere coinvolto nella regolamentazione delle criptovalute.Tesla ha annunciato a febbraio di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari in bitcoin. Con l'aumento dei prezzi del bitcoin, il valore di quelle partecipazioni è aumentato a circa 2,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Bitcoin, come altre criptovalute, da allora è sceso di valore.Musk ha comunque ammesso che le criptovalute non hanno tutte le risposte ai problemi della società."Non direi che sono un grande esperto di criptovalute", ha spiegato. "Penso che ci sia del valore nelle criptovalute, ma non direi che è la seconda venuta del Messia".Musk ha anche parlato del ruolo della Cina nell'estrazione e regolamentazione delle criptovalute. Ha detto che, a suo parere, la posizione cinese contro le criptovalute è, molto probabilmente, dovuta ai "significativi problemi di generazione di energia elettrica" del paese.Il carattere decentralizzato delle criptovalute può rappresentare una sfida per il governo cinese ad un livello superiore, ha concluso Musk."Suppongo che le criptovalute mirino fondamentalmente a ridurre il potere di un governo centralizzato", ha detto. "A loro questo non piace".

