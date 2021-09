https://it.sputniknews.com/20210929/no-irremovibile-al-green-pass-arrivata-la-sospensione-del-professore-di-orvieto-13110704.html

No irremovibile al green pass: arrivata la sospensione del professore di Orvieto

L'insegnante d'arte Gianfranco Pigozzi si è dichiarato "non sorpreso": oltre a rifiutare il vaccino, aveva detto no ai tamponi per ottenere la certificazione... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T16:13+0200

italia

scuola

vaccinazione in italia

green pass

Alla fine, come del resto disposto dalla legge sull'uso del green pass obbligatorio a scuola, è arrivata la sospensione nei confronti del professore anti-green pass di Orvieto Gianfranco Pigozzi, talmente convinto nella sua battaglia di principio contro la certificazione verde e l'obbligo vaccinale contro il Covid per i lavoratori della scuola da rifiutare di sottoporsi ai tamponi.Per le leggi sul green pass, che a partire dal prossimo 15 ottobre sarà necessario per poter lavorare ovunque, Pigozzi ha dichiarato di sentirsi "affranto" e "orfano dal punto esistenziale e politico di un enorme pezzo della società civile evaporato di fronte alla paura".Parlando dalle proteste che avvengono nel Paese ogni fine settimana contro la certificazione verde, non da ultima la protesta dei camionisti, il docente le definisce "un momento di democrazia vera, pulita e diretta non degnamente rappresentata e comunicata", criticando la copertura mediatica del mainstream contro i movimenti no-vax e no-green pass.In precedenza, Pigozzi aveva spiegato le ragioni della sua protesta, contestando la legittimità e la funzionalità del green pass."Il green pass è vergognoso e criminale, perché provocatoriamente disonesto nei confronti dei cittadini, violentemente lesivo dei diritti costituzionali, completamente inutile per la prevenzione del contagio", aveva detto.

italia

2021

italia, scuola, vaccinazione in italia, green pass