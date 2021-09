https://it.sputniknews.com/20210929/monsignor-paglia-dice-no-alle-scomuniche-o-alle-denunce-dei-cattolici-no-vax-13097134.html

Monsignor Paglia: no alle scomuniche o alle denunce dei cattolici no-vax

Monsignor Paglia: no alle scomuniche o alle denunce dei cattolici no-vax

Monsignor Vincenzo Paglia preferisce il dialogo alle scomuniche e, in questo caso, si riferisce ai no-vax e, in particolare, ai no-vax cattolici che... 29.09.2021, Sputnik Italia

Paglia ribadisce che, sui vaccini, la Pontificia Accademia per la Vita si è sempre appellata alla “responsabilità: non abbiamo mai parlato di obbligo vaccinale”, ha detto come riporta l’Adnkronos.La necessità, per il vescovo, è “di aiutarsi nella formazione. In questo tempo non semplice, la scienza non è dogmatica”.Certamente mons. Paglia si augura che ci sia sempre “rispetto delle leggi e anche di quelli che non possono vaccinarsi contro il Covid”.Insomma, per sua eccellenza, con chi non fa il vaccino e protesta chiede che si applichi “sempre dialogo, la sostanza della vera democrazia”.

