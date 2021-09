https://it.sputniknews.com/20210929/merkel-si-congratula-con-scholz-per-la-sua-vittoria-elettorale-nel-bundestag-13113402.html

Merkel si congratula con Scholz per la sua vittoria elettorale nel Bundestag

Merkel si congratula con Scholz per la sua vittoria elettorale nel Bundestag

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è congratulata con il candidato socialdemocratico Olaf Scholz per il successo del suo partito alle elezioni del... 29.09.2021

Le elezioni per il Bundestag si sono svolte in Germania il 26 settembre e i partiti vincitori stanno ora avviando negoziati per formare una coalizione di governo.Secondo i dati preliminari, i socialdemocratici, che hanno ottenuto il miglior risultato alle elezioni, formeranno il gruppo più numerosa di 206 deputati.I partiti dell'Unione (Unione Cristiano Democratica e Unione Cristiano Sociale Bavarese) saranno rappresentati da 196 deputati, il Partito dei Verdi da 118, il Partito Liberale Democratico da 92.

