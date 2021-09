https://it.sputniknews.com/20210929/marco-siclari-senatore-di-forza-italia-condannato-per-scambio-elettorale-politico-mafioso-13103462.html

Marco Siclari, senatore di Forza Italia: condannato per scambio elettorale politico mafioso

Marco Siclari, senatore di Forza Italia: condannato per scambio elettorale politico mafioso

Il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di scambio elettorale politico mafioso. 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T09:47+0200

2021-09-29T09:47+0200

2021-09-29T10:32+0200

mafia

ndrangheta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/877/35/8773568_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_56060a0a035fe3cf385f3867c449ed1a.jpg

Il senatore continua a difendere la sua innocenza e ribadisce: “Ho sempre affermato e ribadisco: ho fiducia nella Giustizia! Sono sicuro che emergerà la verità per restituire dignità al nostro territorio e serenità alla mia famiglia”, secondo quanto aveva scritto prima della sentenza.Siclari, su Facebook, dopo la sentenza, ha scritto: “Andrò avanti fino alla fine per avere una sentenza giusta. In attesa delle motivazioni, mi dispiace intanto prendere atto, da Uomo dello Stato, che il dispositivo della sentenza non rispecchia quello che emerge evidentemente dagli atti. Sono certo che il grado di Appello renderà giustizia e rispetterà le evidenze probatorie circa la mia estraneità dai fatti contestati”.Il processo si è svolto con il rito abbreviato su richiesta dell’accusato. La Procura aveva chiesto una pena di 4 anni, ma il giudice ha deciso per una pena più grave.Secondo il capo d'imputazione, Siclari “accettava a mezzo dell’intermediario Giuseppe Antonio Galletta la promessa di procurare voti da parte di Domenico Laurendi, appartenente al locale di ‘ndrangheta di Santa Eufemia della famiglia mafiosa Alvaro”, riporta Fanpage.In cambio dei voti, secondo l’accusa, il senatore si sarebbe interessato per il trasferimento a Messina di una dipendente di Poste Italiane, figlia di Natale Lupoi, ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta e che nello stesso processo è stato condannato a 19 anni e 4 mesi di reclusione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mafia, ndrangheta