https://it.sputniknews.com/20210929/la-russia-pone-agli-usa-le-sue-domande-sulla-creazione-dellalleanza-aukus-13114728.html

La Russia pone agli Usa le sue domande sulla creazione dell'alleanza Aukus

La Russia pone agli Usa le sue domande sulla creazione dell'alleanza Aukus

La Russia ha già inoltrato agli Stati Uniti le sue domande sulla creazione dell'alleanza Aukus e sui suoi piani per la fornitura dei sottomarini all'Australia... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T19:27+0200

2021-09-29T19:27+0200

2021-09-29T19:27+0200

russia

usa

sicurezza

occidente

politica internazionale

geopolitica

difesa

sergey ryabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/13114775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4586f26df33a40f67244db1706154ded.jpg

Le domande, ha osservato, vertono, tra l'altro, su "come l'ipotetico trasferimento del 90% di combustibile nucleare arricchito per i sottomarini sia conforme ai requisiti e agli obblighi di non proliferazione dell'Australia previsti dall'accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e dal relativo protocollo". Secondo Ryabkov, la questione Aukus non sarà la più rilevante nell'agenda dei negoziati russo-statunitensi sulla stabilità strategica, ma resterà "in secondo piano". Il 15 settembre Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno annunciato un nuovo programma di difesa, denominato Aukus, che nella prima fase prevede la costruzione e consegna di 8 sottomarini nucleari per il Paese dell'Oceania. Il giorno seguente il premier australiano Scott Morrison ha annunciato che Canberra si apprestava ad annullare un contratto per la fornitura di sottomarini convenzionali di quasi 66 miliardi di dollari con l'armatore francese Naval Group, una decisione che Parigi ha definito una "pugnalata alle spalle".

https://it.sputniknews.com/20210924/aukus-la-pedina-francia-salta-un-giro-nel-gioco-degli-usa-contro-la-cina-13034695.html

Don Camillo Ma che gli frega alla russia delle forniture militari americane all'australia. Anche la russia vende armi ai suoi alleati. Anzi vende armi anche ai nemici, vedi vendite armi ai sauditi. 1

4

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, sicurezza, occidente, politica internazionale, geopolitica, difesa, sergey ryabkov