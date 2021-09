https://it.sputniknews.com/20210929/la-francia-riconsidera-le-relazioni-col-regno-unito-per-laukus-13114966.html

La Francia riconsidera le relazioni col Regno Unito per l'Aukus

Il ministro degli Esteri francese Le Drian: Parigi deve riconsiderare i rapporti con Londra. 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T20:59+0200

francia

politica internazionale

jean-yves le drian

regno unito

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/116/69/1166943_0:163:2877:1781_1920x0_80_0_0_c679d3fcf9c4c08cfdda11e73a474711.jpg

Parigi deve riconsiderare le sue relazioni con Londra, poiché ha violato i suoi obblighi, compreso il commercio, ha affermato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. Il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Australia hanno stretto una partnership per la difesa e la sicurezza, l'Aukus, e Canberra si è ritirata da un accordo da 56 miliardi di euro con la società francese Naval Group, che prevedeva la produzione e consegna di 12 sottomarini d'attacco classe Barracuda. Ha anche chiesto una riconsiderazione della cooperazione con l'Australia per la fiducia erosa. Il capo della diplomazia di Parigi ha fatto notare che l'ambasciatore francese tornerà a Canberra, tuttavia al momento proseguono le consultazioni. In precedenza, Le Drian ha definito una pugnalata alle spalle la decisione di rescindere il contratto per il sottomarino. Parigi è in attesa di chiarimenti sia da Canberra che da Washington. Il segretario di Stato del ministero degli Esteri francese, Clement Beaune ha affermato che l'Europa dovrebbe rafforzare la propria autonomia strategica e la propria difesa a seguito di questa situazione.

francia

regno unito

2021

