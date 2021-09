https://it.sputniknews.com/20210929/la-corea-del-nord-dichiara-il-test-di-martedi-riguardava-una-nuova-arma-ipersonica-hwasong-8-13101656.html

La Corea del Nord dichiara: il test di martedì riguardava la nuova arma ipersonica "Hwasong-8"

29.09.2021

"Lo sviluppo del missile ipersonico, uno dei cinque compiti prioritari del piano quinquennale che affronta il campo delle armi strategiche per lo sviluppo della scienza della difesa e del sistema di armi presentato all'8° Congresso del Partito, è stato portato avanti secondo un processo di sviluppo sequenziale, scientifico e affidabile", ha scritto mercoledì la KCNA."Nel primo lancio di prova, gli scienziati della difesa nazionale hanno confermato il controllo della navigazione e la stabilità del missile nella sezione attiva e anche le sue specifiche tecniche, tra cui la manovrabilità di guida e le caratteristiche di volo planato della testata ipersonica staccata", ha affermato la pubblicazione, aggiungendo che gli scienziati avevano anche "confermato la stabilità del sistema di alimentazione missilistico amplificato e degli attuatori introdotti per la prima volta".Alla prova ha assistito Pak Jong Chon, membro del Presidium dell'Ufficio Politico e segretario del Partito dei Lavoratori della Corea.ll missile di prova di martedì, che è volato verso est nel Mar del Giappone, è stato rilevato sia dal Giappone che dalla Corea del Sud. Entrambe le potenze asiatiche, hanno stimato che il "proiettile non identificato" fosse probabilmente un missile balistico.E sarebbe stato difficile per loro capirne la tipologia senza una analisi approfondita. Tecnicamente, tutti i missili balistici sono ipersonici, poiché devono viaggiare più velocemente di Mach 5 per sfuggire alla gravità terrestre. Tuttavia, un veicolo planante ipersonico non segue una traiettoria balistica tradizionale, che è in qualche modo facile da rilevare e prevedere. Piuttosto, dopo aver raggiunto un'enorme velocità, grazie al razzo di propulsione, il veicolo planante si stacca dopo pochi minuti e plana senza motore verso il suo obiettivo. I veicoli plananti ipersonici esistenti, come quelli sviluppati da Russia e Cina, sono altamente manovrabili e destinati ad evitare l'intercettazione.Gli Stati Uniti condannano i recenti lanci di missili della Corea del Nord, che destabilizzano la regione, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato in una dichiarazione ottenuta da Sputnik."Prendiamo sul serio le segnalazioni di qualsiasi nuova capacità e, come abbiamo detto, condanniamo qualsiasi lancio illecito di missili, che sono destabilizzanti per la regione e per la comunità internazionale", ha aggiunto la nota.Dal 2018, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha testato diversi missili balistici a corto raggio mobili su strada, che seguono traiettorie grazie alle quali l'EPC si vanta di saper evitare i sistemi di difesa aerea statunitensi allocati in Corea del Sud, come il sistema Patriot, appunto di difesa aerea, e il sistema Difesa d'area terminale ad alta quota, (Terminal High Altitude Air Defense, THAAD - n.d.r.). Il mese scorso, hanno anche presentato un nuovo missile da crociera a lungo raggio. Queste armi non sono disciplinate dai trattati sulle armi esistenti o vietate dal mandato delle Nazioni Unite.All'inizio di agosto, dopo che la Corea del Sud ha proceduto con le sue massicce esercitazioni congiunte con le forze statunitensi, Kim Yo-jong, vicedirettore del Dipartimento per la pubblicità e l'informazione del WPK, ha affermato che lo stato socialista "rafforza la nostra difesa nazionale e rafforza capacità preventive per rispondere rapidamente a qualsiasi atto militare".

