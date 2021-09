https://it.sputniknews.com/20210929/in-florida-uomo-mette-alligatore-nel-bidone-della-spazzatura-per-difendere-sua-figlia---video-13116452.html

In Florida uomo mette alligatore nel bidone della spazzatura per difendere sua figlia - Video

In Florida uomo mette alligatore nel bidone della spazzatura per difendere sua figlia - Video

Questo abitante della Florida ha trovato un modo insolito per catturare un alligatore che si era avvicinato a casa sua: lo ha rinchiuso in un bidone della... 29.09.2021, Sputnik Italia

L'uomo, di nome Eugene Bozzi, racconta al New York Post che era nel suo garage quando ha sentito sua figlia urlare. "Stava andando in bicicletta e ha detto, tipo, un grosso alligatore mi ha appena sibilato!", ricorda Bozzi. Una volta che l'uomo è corso fuori dal garage, ha notato che il rettile era persino più grande di lui. Nelle drammatiche immagini si osserva come l'uomo spinge un bidone della spazzatura di plastica verso il rettile, mentre cerca di difendersi. L'uomo ha ammesso che avrebbe potuto reagire in modo più aggressivo, ma "non gli piace ferire gli animali", quindi dopo aver catturato il rettile, lo ha portato fuori dal cortile e ha aperto il coperchio in modo che potesse tornare al suo habitat naturale "ed ha funzionato".

