Illinois: uomo morto dopo morso di pipistrello, primo caso umano di rabbia dal 1954

I Centers for Disease, Control and Prevention (CDC) statunitensi hanno confermato un caso di rabbia in un uomo deceduto in Illinois dopo i test di laboratorio... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T20:03+0200

Il Dipartimento della sanità pubblica dell'Illinois ha affermato che un uomo di 80 anni, residente a Lake County, si è svegliato dopo essere stato morso da un pipistrello. Il pipistrello è stato successivamente catturato ed è risultato positivo alla rabbia. All'uomo era stato fortemente raccomandato di consultarsi con un medico, ma ha rifiutato.Nel giro di un mese, ha iniziato a manifestare i sintomi della rabbia: dolore al collo, mal di testa, tremori alle mani, intorpidimento delle dita e disturbi nel linguaggio. In seguito è deceduto per la malattia.In seguito, nella casa della vittima è stata trovata una colonia di pipistrelli infetti.Ogni anno, negli Stati Uniti, vengono segnalati da uno a tre casi umani di rabbia. Secondo i rapporti, ogni anno 60mila americani ricevono vaccinazioni antirabbiche post-esposizione.Il virus della rabbia entra nel sistema nervoso, porta a gravi danni al cervello e alla fine può portare al decesso. Senza un trattamento preventivo, la rabbia è quasi sempre fatale. In Illinois, il virus della rabbia si trova più comunemente nei pipistrelli.

