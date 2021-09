https://it.sputniknews.com/20210929/il-green-pass-non-funziona-niente-paura-ecco-come-procedere-13114170.html

Il green pass non funziona? Niente paura, ecco come procedere

Il green pass non funziona? Niente paura, ecco come procedere

I più tecnologici possono scaricare la app IO dei servizi pubblici e non dovranno fare niente altro, perché il green pass lo troveranno lì in prima pagina.I meno tecnologici e abituati ad usare la carta, potranno stampare il green pass dal sito del governo, oppure andare dal medico di famiglia e farselo stampare da lui. In alternativa anche la farmacia può stamparvi la versione cartacea del green pass, semplicemente accedendo al vostro cassetto sanitario usando il vostro codice fiscale.Se il green pass non funziona al ristoranteStiamo per entrare al ristorante o magari al cinema e l’operatore addetto al controllo con la app VerificaC19 riceve sul suo display un messaggio rosso: il green pass non è valido.Certamente andiamo nel panico, ma tranquilli perché magari semplicemente è un problema passeggero, quindi fate riprovare.Bisogna anche ricordarsi che chi ha ricevuto la prima dose, ha un green pass temporaneo. Questo significa che se salta la seconda dose, il pass vaccinale scade e si ritroverà sprovvisto.Inoltre, chi non è vaccinato e fa ogni volta il tampone, deve ricordare che la validità del green pass è di 48 ore, quindi ne dovrà fare un altro per avere un nuovo green pass a scadenza breve.Certificazione non ancora validaBisogna anche considerare che la app di verifica del green pass, potrebbe restituire come messaggio: “Certificazione non ancora valida”.In definitiva, per controllare se il tuo green pass è valido, chiedi a qualcuno dei tuoi parenti o amici di scaricare la app VerificaC19 dallo store della applicazioni, oppure, se hai la versione cartacea, scarica l’applicazione sul tuo smartphone personale.Fatto questo, inquadra il QR-Code e controlla che esca un messaggio bordato di verde.Il tuo green pass è valido? Puoi andare.

