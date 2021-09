https://it.sputniknews.com/20210929/il-direttore-dello-spallanzani-teme-di-piu-i-ni-vax-dei-no-vax-13111288.html

Il direttore dello Spallanzani teme di più i 'ni-vax' dei no-vax

Per Vaia è meglio convincere con argomentazioni, piuttosto che con il green pass, chi è esitante di fronte al siero anti-Covid. 29.09.2021, Sputnik Italia

Il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia ha dichiarato di essere più preoccupato dalle persone che si mostrano titubanti di fronte alla sicurezza del vaccino anti-Covid, rispetto ai no-vax che, per principio, sono contro la vaccinazione.Vaia ha inoltre dichiarato di essere rimasto rammaricato dal vedere come la campagna di vaccinazione abbia subito un'accelerata solo dopo l'espansione dell'uso del green pass deciso dal governo.In Italia, secondo gli ultimi dati, 42.355.056 persone hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid, ovvero il 78,42% della popolazione maggiore di 12 anni, mentre le dosi somministrate complessivamente sono state 84.500.024.

Ecco un altro che tratta i no vax con il pietismo e la compassione di un grande uomo che si abbassa ad aiutare i poveri reietti. Questa merda sub umana deve solo sperare che non si alzi la tempesta, perchè verrebbe spazzato via in un attimo.

