I pericoli di bere il tè verde che forse non conoscevi

I pericoli di bere il tè verde che forse non conoscevi

Tutti conoscono i benefici del tè verde. Questa bevanda è ricca di antiossidanti, vitamine e polifenoli. Tuttavia, ci sono alcune categorie di persone che... 29.09.2021, Sputnik Italia

Durante la gravidanza, ad esempio, è sconsigliato consumare grandi quantità di tè verde, in quanto ricco di caffeina, un alcaloide che aumenta il rischio di aborto spontaneo e travaglio prematuro. Inoltre ostacola l'assorbimento dell'acido folico, una sostanza che svolge un ruolo importante nella formazione della colonna vertebrale e del cervello del bambino.Il tè verde si distingue anche per il suo alto contenuto di tannini, che in grandi quantità possono disturbare l'equilibrio del ferro nell'organismo e ostacolare il trasporto di magnesio e calcio. Per questo Fus ne sconsiglia l'assunzione durante i pasti: bisognerebbe attendere un paio d'ore.I tannini irritano lo stomaco, quindi sono sconsigliati a chi soffre di ulcera peptica, avverte l'esperta.

