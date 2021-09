"Facciamoci rispettare": Macron invoca esercito europeo perché Usa "concentrati su se stessi"

https://it.sputniknews.com/20210929/facciamoci-rispettare-macron-invoca-esercito-europeo-perche-usa-concentrati-su-se-stessi-13114349.html

Parigi ha una lunga tradizione di promozione per una posizione europea indipendente nei confronti di Washington e della Nato. Mentre i leader europei... 29.09.2021, Sputnik Italia

I leader europei dovrebbero "uscire dalla loro ingenuità" e difendere la loro indipendenza dagli Stati Uniti, ha affermato ieri il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Da poco più di dieci anni, gli Stati Uniti sono molto concentrati su se stessi e hanno interessi strategici che si stanno riorientando verso la Cina e il Pacifico", ha osservato. Pur rilevando che Washington ha il "diritto di farlo", ha sottolineato che "saremmo ingenui, o meglio faremmo un terribile errore, a non volerne trarre le conseguenze". Ieri Macron e Mitsotakis hanno firmato un contratto per la fornitura di tre fregate francesi "Belharra" ad Atene. La costruzione delle fregate dovrebbe essere affidata alla società cantieristica francese Naval Group, che ha recentemente perso un contratto per la vendita di sottomarini all'Australia del valore di circa 66 miliardi di dollari. L'accordo di difesa franco-greco si configura come una risposta al recente patto Aukus, che ha spinto l'Australia a rinunciare a un accordo multimiliardario per la fornitura di sottomarini stipulato con la Francia. Macron ha affermato che l'accordo con Atene sottolinea "la fiducia e dimostra la qualità offerta dalla Francia". Durante la conferenza stampa l'inquilino dell'Eliseo ha anche annunciato che l'ambasciatore francese, precedentemente richiamato dagli Stati Uniti per la risoluzione del contratto con l'Australia a seguito dell'Aukus, avrebbe fatto ritorno a Washington mercoledì 29 settembre.

msan.mr Non diciamo sciocchezze! Gli Stati europei non hanno bisogno di un esercito europeo, ma in realtà dietro a questa facciata vi è la volontà di creare una polizia europea al soldo dei signori della finanza che hanno partorito la UE. Ad oggi esiste già una gendarmeria europea, l'Eurogendfor, protetta da una immunità giudiziaria in qualsiasi campo d'azione del globo, ad uso fondamentalmente repressivo e di controllo di qualsiasi rivolta di piazza e presunta capacità di intervento anche di supporto sociale, certamente di secondo piano. Andate a vedere su internet e ne leggerete delle belle! 7

msan.mr La Forza di gendarmeria europea[1][2][3][4] (Eurogendfor o EGF) è un corpo di polizia militare dell'Unione europea. Nata da un'iniziativa multinazionale di cinque stati membri dell'Unione europea (Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, ai quali si sono aggiunte la Romania nel 2008 e la Polonia nel 2011) è stata creata nel 2004 con lo scopo di provvedere ad una più efficiente gestione delle crisi internazionali fuori dai confini dell'UE.[5][6][7] Il comando del corpo è situato a Vicenza presso la caserma Chinotto, ed è noto come i Reparti del Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità (Center of Excellence for Stability Police Units, CoESPU).[8] Il suo motto è "Lex Paciferat" (La Legge porti la pace).[ 7

