https://it.sputniknews.com/20210929/evergrande-vendera-15-miliardi-di-dollari-di-azioni-della-shengjing-bank-per-problemi-di-liquidita-13113018.html

Evergrande venderà 1,5 miliardi di dollari di azioni della Shengjing Bank per problemi di liquidità

Evergrande venderà 1,5 miliardi di dollari di azioni della Shengjing Bank per problemi di liquidità

Il secondo più grande sviluppatore immobiliare cinese, Evergrande Group, venderà le sue azioni della Shengjing Bank per un totale di 9,9 miliardi di yuan... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T18:39+0200

2021-09-29T18:39+0200

2021-09-29T18:39+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/680/07/6800780_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_60b4d753f50576897341b7297129df67.jpg

La società venderà 1,75 miliardi di azioni non quotate alla Shengjing Bank, di proprietà statale, al prezzo di 5,7 yuan per azione. L'accordo è una risposta al rischio default di Evergrande che deve pagare oltre 47,5 milioni di dollari di interessi obbligazionari scaduti mercoledì.Dopo l'annuncio della vendita, le azioni di Evergrande sono aumentate del 10%, riportano i dati di trading. Alla chiusura delle contrattazioni di martedì, le azioni della società valevano 2,67 dollari di Hong Kong (circa 0,34 dollari USA) ma sono saliti bruscamente a 3,08 dollari di Hong Kong.L'azienda, tuttavia, è sull'orlo del fallimento dopo anni di crescita e di prestiti attivi. Il calo delle vendite, un modello di business ad alto rischio e le azioni di Pechino per frenare la bolla del mercato immobiliare cinese, hanno portato la società in crisi. Alla fine di giugno, Evergrande aveva un debito di 304 miliardi di dollari. Dall'inizio di quest'anno, le azioni di Evergrande, che sono scambiate a Hong Kong, sono diminuite dell'82%.L’agenzia di rating Fitch ha declassato il debito della società a C da CC, e a un solo passo dal default.

https://it.sputniknews.com/20210928/una-bomba-ad-orologeria-minaccia-la-cina-rischio-molto-piu-grande-di-evergrande-13098430.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia