Eruzione alle Canarie: la lava del vulcano Cumbre Vieja raggiunge il mare - Video

Eruzione alle Canarie: la lava del vulcano Cumbre Vieja raggiunge il mare - Video

Martedì sera la colata lavica del vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, ha raggiunto le acque dell'Oceano Atlantico, presso la spiaggia di Guirres. 29.09.2021, Sputnik Italia

Il magma del vulcano, a contatto con l'acqua, ha provocato intense emanazioni di fumo bianco e nero, nonché l’ebollizione dell’acqua. L’ingresso della lava in mare suscita tante preoccupazioni, perché potrebbe generare esplosioni, ondate di acqua bollente o, peggio ancora, nubi tossiche. Martedì, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di catatrofe per l'isola di La Palma e ha annunciato un pacchetto di aiuti economici e sociali alle famiglie che hanno perso casa. I funzionari hanno chiesto ai residenti che non sono ancora stati evacuati di rimanere all'interno delle loro case con le finestre per il timore di fumi tossici.

