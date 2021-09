https://it.sputniknews.com/20210929/egitto-dopo-ludienza-di-ieri-zaki-dichiara-torno-presto-voi-non-dimenticatemi-13104760.html

Egitto, dopo l'udienza di ieri Zaki dichiara: "Torno presto, voi non dimenticatemi"

Questo l'annuncio dello studente che si trova in carcere in Egitto da quasi 20 mesi. Riferisce di stare bene, che sa delle mobilitazioni organizzate per lui in... 29.09.2021, Sputnik Italia

egitto

l'arresto di patrick zaky

Lancia questo appello Patrick Zaki, dall'aula del tribunale di Mansura, cittadina sul delta del Nilo, dove sta affrontando la seconda udienza del processo a suo carico.Lo studente egiziano dell'università di Bologna, che si trova in carcere in Egitto da ormai 20 mesi, ha affrontato ieri l'udienza davanti alla Corte di Sicurezza dello Stato per i reati minori nella sua città natale, Mansura.L'accusa presumibile a suo carico è quella della "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese", reato per cui è prevista la detenzione fino ad un massimo di 5 anni di carcere.Era già stato confermato, in precedenza, da una legale dello studente che restano in piedi le accuse di "minare la sicurezza nazionale, di istigare alla protesta, al rovesciamento del regime, all'uso della violenza e al crimine terroristico", ipotesi di reato basate sui dieci post su Facebook di controversa attribuzione.Per tali ulteriori capi di imputazione lo studente rischia fino a 25 anni di carcere, a quanto riporta Amnesty International, se non addirittura l'ergastolo, secondo fonti giudiziarie del paese.Lo studente ha dichiarato a Repubblica:Aggiunge poi un riferimento alla non rosea situazione in campionato del suo Bologna, squadra di calcio per cui simpatizza:"So anche quello, ma io continuo a tifare per loro".

egitto

2021

egitto, l'arresto di patrick zaky