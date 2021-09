https://it.sputniknews.com/20210929/draghi-g20-straordinario-il-12-ottobre-13112534.html

Draghi: G20 straordinario sull'Afghanistan il 12 ottobre

Draghi: G20 straordinario sull'Afghanistan il 12 ottobre

Durante una conferenza stampa di oggi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato il vertice G20 straordinario sull'Afghanistan. 29.09.2021

"Ci sarà il vertice G20 straordinario il 12 ottobre sull'Afghanistan", ha detto Draghi. Il primo ministro ha anche toccato il tema della vaccinazione in Italia. Ha espresso "il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari". Il presidente del Consiglio ha preannunciato le linee guida della prossima legge di bilancio, che sarà "espansiva".Relativamente alla nota di aggiornamento al DEF, che aggiorna le previsioni economiche e finanziarie del Paese, Draghi ha sottolineato che il "quadro è di gran lunga migliore di come pensavamo cinque mesi fa".Draghi ha rilevato le previsioni positive sulla crescita degli investimenti, "un rimbalzo che recupera tutto ciò che è stato perso lo scorso anno e anche più", con un +15% per l'anno corrente e un +6% per il 2022, a fronte del calo del 9,2% registrato nel 2020.

mario draghi