Domani faccia a faccia a Milano tra Mario Draghi e Greta Thunberg

Domani faccia a faccia a Milano tra Mario Draghi e Greta Thunberg

L'incontro nel capoluogo lombardo in occasione del "Pre Cop26 Youth4Climate" tra il presidente del Consiglio e la giovane ecologista svedese è stato confermato... 29.09.2021

mario draghi

ambiente

clima

Il tema dell'emergenza ambientale e le richieste avanzate dai giovani sulla questione climatica: sono questi gli argomenti che domani a Milano il premier Mario Draghi, atteso per prendere parte al "Pre Cop26 Youth4Climate", discuterà in un incontro faccia a faccia con la nota attivista ambientalista Greta Thunberg.Successivamente Palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui ha confermato l'incontro di Draghi con la giovane ambientalista svedese.In precedenza Greta Thunberg, intervenendo al "Pre Cop26 Youth4Climate", aveva espresso scetticismo sui reali interventi da parte del mondo politico per risolvere le problematiche ambientali.

mario draghi, ambiente, clima