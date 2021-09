https://it.sputniknews.com/20210929/criptovalute-alibaba-vieta-la-vendita-di-attrezzature-per-il-mining-sulla-sua-piattaforma-13111435.html

Il gigante cinese dell'e-commerce, Alibaba, ha deciso di vietare la vendita di attrezzature per il mining di criptovalute sulla sua piattaforma, la società lo... 29.09.2021, Sputnik Italia

Alibaba chiarisce che le restrizioni sono legate all'inasprimento della politica sulle criptovalute da parte del governo cinese. Il divieto includerà anche hardware, software, strategie utilizzate per ottenere valute virtuali, così come i tutorial.Il divieto entrerà in vigore l'8 ottobre 2021. Alibaba imporrà multe ai venditori che eludono i regolamenti e travisano deliberatamente un prodotto e, a seconda della gravità della violazione, limiterà le loro attività sulla piattaforma, compreso il blocco dell'account.Alibaba Group è stato fondato nel 1999 dall'uomo d'affari Jack Ma. Comprende diverse società controllate come Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com e Tmall.com.Il prezzo del bitcoin è scambiato contro il dollaro a 42.203,31 USD (+0,66%), secondo la piattaforma Coinmarketcap.com, mentre bitcoin è scambiato contro l’euro al prezzo di 36.452,6 euro (+1,52%), secondo Kraken.com.La dinamica dei prezzi è al momento contrastata in tutto il mercato delle criptovalute a causa della presa di posizione della Pbox in Cina e delle evoluzioni normative negli Stati Uniti con la SEC, che minaccia l’exchange di criptovalute Coinbase e mette sotto osservazione Uniswap.Nel frattempo, twitter sperimenta le mance bitcoin.

