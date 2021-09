https://it.sputniknews.com/20210929/cremlino-putin-incontra-erdogan-e-di-fatto-esce-allautoisolamento-covid-di-due-settimane-13106909.html

Cremlino: Putin incontra Erdogan e di fatto esce all’autoisolamento per Covid di due settimane

Il presidente russo Vladimir Putin, che oggi, mercoledì 29 settembre, incontrerà di persona il suo omologo turco Tayyip Erdogan, sta di fatto uscendo dal... 29.09.2021, Sputnik Italia

"Certo, tali contatti sono preceduti dallo scambio di informazioni da parte dei servizi competenti, vengono prese tutte le precauzioni necessarie. Per quanto riguarda l'uscita dal regime di autoisolamento - di fatto, sì. Di fatto, vedete che questo non è più autoisolamento", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda dei giornalisti se l'incontro con Erdogan significasse appunto che Putin fosse uscito dall'autoisolamento.Il 14 settembre, Putin aveva annunciato la sua decisione di mettersi in autoisolamento per qualche tempo a causa delle persone con infezione da coronavirus nel suo entourage. Più tardi, ha chiarito che diverse decine di persone a lui vicine si sono ammalate.Da quel momento, il Presidente ha condotto tutti gli incontri online. Allo stesso tempo, Peskov ha ripetutamente sottolineato che la quarantena non influisce in alcun modo sul programma di lavoro del Presidente e che il capo di Stato conduce una vita normale in isolamento.Peskov ha definito l'autoisolamento del presidente una "restrizione condizionale" e una misura preventiva.

