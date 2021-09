https://it.sputniknews.com/20210929/covid-uno-studio-mostra-un-drastico-calo-dellaspettativa-di-vita-a-causa-del-virus-13106613.html

Covid, uno studio mostra un drastico calo dell’aspettativa di vita a causa del virus

Covid, uno studio mostra un drastico calo dell’aspettativa di vita a causa del virus

Secondo un nuovo studio, la pandemia di COVID-19 ha causato il più grande calo dell'aspettativa di vita nell'Europa occidentale dalla seconda guerra mondiale e... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T18:22+0200

2021-09-29T18:22+0200

2021-09-29T18:22+0200

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862742_0:24:3005:1714_1920x0_80_0_0_2cb2c54e06ef4a0af97f5bc4f27e271a.jpg

Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, ha esaminato pacchetti di dati provenienti da 29 paesi diversi e ha scoperto che 27 di questi hanno visto riduzioni rimarcabili dell'aspettativa di vita. In media, questi paesi avevano impiegato 5,6 anni per guadagnare un anno in più di aspettativa di vita, ma ora osservano invece la perdita di un intero anno o più, e in poco tempo.La perdita di almeno un anno di vita è stata osservata in 11 paesi per gli uomini e otto paesi per le donne.Gli Stati Uniti sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, con gli uomini che hanno perso in media 2,2 anni e le donne 1,7 anni, rispetto alla loro aspettativa di vita. Negli Stati Uniti, le persone di età inferiore ai 60 anni sono state la causa principale della perdita dell'aspettativa di vita, l’opposto di quanto avvenuto in Europa occidentale.Lo studio attribuisce in gran parte la perdita dell'aspettativa di vita alla pandemia di COVID-19, ma quantifica ovviamente anche i decessi non correlati al Covid, in quanto il calcolo è puramente statistico e basato sul numero e sull’età di tutte le morti da quando è scoppiata la pandemia.

https://it.sputniknews.com/20210929/usa-lunited-airlines-intende-licenziare-593-dipendenti-no-vax-13103286.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo