Come pulire le orecchie del vostro cane passo dopo passo - Video

Prima di pulire le orecchie del tuo animale domestico, fai un piccolo controllo per verificare la presenza di infiammazioni o di troppo cerume. Anche le orecchie non dovrebbero emanare un cattivo odore.

Quindi, massaggia le orecchie per assicurarti che il tuo cane non senta dolore. Assicurati anche che il tuo amico a quattro zampe stia comodo e rilassato.

Pulisci delicatamente l'ingresso con cotone umido o garza per rimuovere il cerume in eccesso.

6.

Massaggiare delicatamente la base dell'orecchio per circa 30 secondi. Non temere se senti un suono strano: significa che la soluzione funziona. Quindi utilizzare una garza per rimuovere la soluzione detergente in eccesso.