https://it.sputniknews.com/20210929/citta-del-messico-marcia-per-depenalizzazione-aborto-diventa-violenta-37-feriti---video-13102526.html

Città del Messico: la marcia per la depenalizzazione dell'aborto diventa violenta, 37 feriti - Video

Città del Messico: la marcia per la depenalizzazione dell'aborto diventa violenta, 37 feriti - Video

37 persone, tra cui 27 agenti di polizia, sono rimaste ferite martedì durante i violenti scontri a Città del Messico, dove le femministe sono scese in piazza... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T08:11+0200

2021-09-29T08:11+0200

2021-09-29T09:40+0200

mondo

messico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/547/01/5470189_0:28:1920:1108_1920x0_80_0_0_95d73029347726090fd16b149e7edfed.jpg

Secondo quanto riferito dai funzionari locali, quattro agenti sono stati portati in ospedale."37 persone sono rimaste ferite. Di queste, 27 agenti di polizia, 1 collega del Segretario di governo e 9 civili (5 donne e 4 uomini). Tra tutti questi, quattro agenti di polizia hanno richiesto il ricovero in ospedale", ha scritto il viceministro Marcela Figueroa su Twitter.I residenti e le aziende nel centro della capitale messicana hanno sbarrato porte e finestre e la polizia ha installato alte recinzioni metalliche attorno ai monumenti, agli edifici storici e al Palazzo Nazionale, in previsione della marcia.I rivoltosi a volto coperto sono stati visti usare catene, martelli e persino bottiglie molotov contro le forze dell'ordine.Ieri, martedì 28 settembre, era la ‘Giornata internazionale per l'aborto sicuro’ e si sono svolte proteste per la depenalizzazione dell'aborto non solo in Messico, m anche in Colombia, Venezuela, Guatemala ed El Salvador.In Messico, che è una nazione federale, l'aborto è regolamentato dai legislatori locali e, fino a settembre di quest'anno, era consentito solo in 4 stati su 32. Il 7 settembre, il divieto di aborto per le gravidanze fino a 12 settimane è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema del Paese, ma la sentenza non è ancora stata attuata in 28 stati, dove gli aborti senza denuncia di stupro o prescrizione medica potrebbero comportare la reclusione fino a 3 anni.

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, messico