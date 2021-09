https://it.sputniknews.com/20210929/caso-morisi-procuratore-angela-barbaglio-non-abbiamo-divulgato-noi-la-vicenda-13103846.html

Caso Morisi, procuratore Angela Barbaglio: non abbiamo divulgato noi la vicenda

Caso Morisi, procuratore Angela Barbaglio: non abbiamo divulgato noi la vicenda

Botta e risposta tra Salvini e la Procura. Angela Barbaglio, Procuratore della Repubblica a capo dell'inchiesta sull'ex-guru dei social media per il leader... 29.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-29T10:40+0200

2021-09-29T10:40+0200

2021-09-29T10:40+0200

italia

social network

inchiesta

droga

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/13070178_0:48:1188:716_1920x0_80_0_0_656e816dc63baacf278fe72a9480bdf1.jpg

Angela Barbaglio, Procuratore della Repubblica che ha per le mani la vicenda di Luca Morisi, l'ex-guru social di Salvini a capo della "Bestia", indagato si ricorderà per una vicenda di droga famosa alle cronache, risponde così alla accusa da parte di Salvini di aver volutamente divulgato la notizia dell'iscrizione sul registro degli indagati dell'ex-guru social Morisi, proprio "a cinque giorni dalle elezioni".Sottolinea poi: "Trattiamo questo fascicolo come tutti gli altri - ha spiegato la procuratrice al Corriere della Sera -. Peraltro si tratta di una storia banale che risale alla scorsa estate. La perquisizione è avvenuta a metà agosto, che motivo avremmo avuto di far uscire adesso la notizia?".Come riportato da La Stampa di Torino, Salvini aveva definito l'attenzione sull'ex-guru una "Schifezza mediatica su Morisi", e "Un attacco alla Lega a 5 giorni dal voto", aggiungendo che il partito fosse sotto attacco perché dà fastidio al sistema, e dichiarando di non aver mai commentato, dal canto suo, le vicende che hanno interessato il figlio del fondatore dei 5stelle Beppe Grillo, o quella dell'ex premier Giuseppe Conte.Si dichiara sorpresa quanto gli interessati in relazione alle tempistiche e alla "coincidenza" secondo cui la notizia viene fuori proprio adesso:Quasi irritata dalle supposizioni, sul finire delle sue dichiarazioni sottolinea:"È rimasto tutto segreto fino a che non sono state rese note le dimissioni dall'incarico. Sono in magistratura da 44 anni, conosco le dinamiche perfettamente, ma non accetto illazioni sul nostro lavoro".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, social network, inchiesta, droga, lega