Battipaglia, gaffe del candidato sindaco: meglio la bustina di droga che il reddito di cittadinanza

Battipaglia, gaffe del candidato sindaco: meglio la bustina di droga che il reddito di cittadinanza

Antonio Visconti, candidato sindaco per il centro-sinistra alle prossime elezioni comunali per il comune di Battipaglia, cerca, a quanto pare, di imitare il sarcasmo tanto di moda tra altri politici, sbagliando il tiro.La gaffe clamorosa è stata pronunciata durante una visita del candidato sindaco in un istituto scolastico della città. Provando ad imitare il sarcasmo ed i toni tipici del ben noto governatore De Luca, se ne è uscito con una frase ben infelice:Queste le parole dell'aspirante sindaco, secondo quanto riportato da Fanpage.L'infelice uscita viene subito sfruttata dal candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Enrico Farina, il quale si dichiara "scosso".Il deputato Angelo Tofalo, sempre dei 5 Stelle, rincara la dose, auspicando il ritiro della candidatura di Visconti, il quale dal canto suo si sta spendendo in ratifiche, delucidazioni, aggiustamenti, ma si sa che in queste occasioni vi è sempre una telecamera, un telefonino e, nel frattempo, il video è diventato virale.

