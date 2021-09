https://it.sputniknews.com/20210929/assolombarda-ai-candidati-sindaci-di-milano-costruire-insieme-lagenda-politica-della-citta-13108144.html

Assolombarda ai candidati sindaci di Milano: "costruire insieme l’agenda politica della città"

A pochi giorni dal voto per le amministrative, il presidente di Assolombarda, associata a Confindustria, parla apertamente ai candidati sindaco di Milano... 29.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente dell’associazione, Alessandro Spada, chiede di costruire “insieme l’agenda politica dei prossimi 5 anni, per riportare Milano a fare Milano, davanti alla responsabilità dell’execution del PNRR”.In particolare, Assolombarda chiede di “promuovere una cultura organizzativa e del lavoro e l’efficienza della relazione tra impresa e pubblica amministrazione, attraverso un approccio ‘citizen care’”, si legge nel comunicato stampa.A Giuseppe Sala, Layla Pavone e Luca Bernardo, Spada ha chiesto di pensare ad un progetto per Milano e tutta l’area metropolitana, capace di sfruttare i fondi del Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr).Così la proposta di Assolombarda di “diventare la sede di incontri periodici con la futura Giunta, per costruire insieme l’agenda politica della città metropolitana lungo cinque direttrici di sviluppo”:Punti chiave da sviluppare facendo leva sulla posizione geografica del capoluogo di regione, per farlo diventare un motore d’Europa ancora più importante.

