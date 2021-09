https://it.sputniknews.com/20210929/alitalia-a-rischio-blocco-voli-richiesta-piu-cigs-senatrice-m5s-si-incatena-con-i-lavoratori-13105485.html

Alitalia a rischio blocco voli: richiesta più Cigs, senatrice M5S si incatena con i lavoratori

Se da un lato fremono i preparativi e i tavoli di lavoro per far partire, entro il 15 ottobre, la nuova Ita voluta dalla Commissione europea, dall’altra la... 29.09.2021, Sputnik Italia

I tre commissari straordinari hanno scritto una lettera ai ministeri competenti sul dossier Alitalia, in data 25 settembre, ma della lettera e del su contenuto si è saputo solo dopo oltre tre giorni, riporta Teleborsa.Nella lettera chiedono con urgenza di prolungare la cassa integrazione in deroga di almeno un anno per i lavoratori Alitalia e di legarne la durata al piano industriale di Ita al 2025, così come era stato richiesto al governo anche dai sindacati.La risposta del ministro OrlandoIl ministro del Lavoro, Andrea Orlando, risponde in maniera informale agli amministratori di Alitalia dal pastifico Rummo di Benevento, dove si trova in visita:Le proteste dei lavoratori AlitaliaIntanto, i lavoratori e le lavoratrici di Alitalia non hanno nulla da aspettare e così si fanno trovare nel centro di Roma per una manifestazione organizzata come un flash mob.Con loro, a Piazza Santi Apostoli, c’era anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Giulia Lupo, che si è incatenata insieme ai lavoratori per rinforzare l’urgenza della situazione.La parlamentare ha detto che si è “incontrata con un gruppo di lavoratori sotto al Senato. I lavoratori hanno bisogno che gli sia data voce”, afferma.

