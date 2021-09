https://it.sputniknews.com/20210928/youtube-vietati-contenuti-falsi-che-mettono-in-dubbio-le-elezioni-negli-usa-e-in-germania-13087173.html

YouTube, vietati contenuti falsi che mettono in dubbio le elezioni negli Usa e in Germania

politica

germania

social network

elezioni

Le nuove politiche di YouTube affermano che i "Contenuti che avanzano false affermazioni secondo cui frodi, errori o anomalie diffuse abbiano modificato l'esito di determinate elezioni nazionali passate, dopo che i risultati finali di tali elezioni sono stati ufficialmente certificati," nell'elaborazione di tipologie di disinformazione, saranno d'ora in poi vietati.Questa particolare regola è applicabile anche alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e alle recenti elezioni parlamentari di quest'anno in Germania.Tuttavia, YouTube potrà autorizzare la pubblicazione di un video, ad esempio, contrario alle norme, se vi sono smentite sulle dichiarazioni controverse del contenuto o se vi è un contesto aggiuntivo.Il contenuto che viola le regole è soggetto a cancellazione e, se un utente incorre per ben tre volte nel mancato rispetto delle nuove norme, alla chiusura del canale.Lunedì, il CEO di YouTube Susan Wojcicki ha espresso la speranza che la piattaforma continui a funzionare in Russia dopo le richieste dell'osservatore di vigilanza dei media russi Roskomnadzor di eliminare i video con dati falsi sul COVID-19, che sarebbero state presumibilmente ignorate dal servizio.

