YouTube rimuove definitivamente 2 account in lingua tedesca di RT

La piattaforma statunitense di condivisione di video YouTube ha rimosso in modo permanente due account tedeschi dell'emittente russa RT, ha riferito oggi la... 28.09.2021, Sputnik Italia

"YouTube ha appena cancellato definitivamente entrambi i nostri canali tedeschi", ha scritto su Telegram la Simonyan. RT Deutsch (RT DE) con sede a Berlino, uno degli account eliminati, è al quarto posto tra i media di lingua tedesca in termini di influenza, raggiungendo 21 milioni di visualizzazioni a giugno, ha osservato la Simonyan. La Simonyan ha ricordato che il Lussemburgo ha rifiutato di rilasciare una licenza di trasmissione a RT, riferendosi al parere delle autorità tedesche. Il mese scorso il regolatore dei media lussemburghese ha negato a RT la licenza per trasmettere in tedesco nel Paese riferendosi a presunte non conformità del canale con i criteri tecnici. Il team legale di RT sta attualmente studiando la decisione del Lussemburgo, dopodiché deciderà quali azioni intraprendere.

aurora.17 Vergognosi russofobi. 2

1

