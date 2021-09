https://it.sputniknews.com/20210928/volevo-bollire-urina-dorso-cosi-si-giustifica-la-sciamana-che-ha-bruciato-mezza-california-13092574.html

“Volevo bollire urina d’orso”: così si giustifica la ‘sciamana’ che ha bruciato mezza California

Una donna californiana, che si professa sciamana, è stata arrestata con l’accusa di aver appiccato un incendio che ha distrutto almeno 41 case e 90 piccole... 28.09.2021, Sputnik Italia

Alexandra Souverneva, 30 anni, rischia fino a 9 anni di reclusione, stando alla denuncia penale del procuratore distrettuale della contea di Shasta, in California, Stephanie Bridgett, che la accusa di essere responsabile di quello che la stampa ha chiamato il Fawn Fire, un incendio di vaste proporzioni divampato il 22 settembre e non ancora domato.La Souverneva sarebbe stata arrestata perché lei stessa avrebbe chiamato i soccorsi, dopo essere rimasta bloccata nella boscaglia ed essere stata trovata in possesso di materiale compromettente quello stesso 22 settembre, giorno in cui è divampato l’incendio. In particolare, la donna possedeva delle cartucce di CO2, un accendisigari e un "oggetto bianco contenente una sostanza a foglia verde", si legge nella denuncia.La donna, che, per inciso, sul suo profilo LinkedIn si definisce sciamana di professione, ha detto che voleva fare un’escursione in Canada e che a un certo punto si è persa, gli è venuta sete e ha individuato una pozza d’acqua che però, per qualche motivo, sospettava contenesse urina di orso, per cui ha deciso di purificarla facendola bollire. A tale scopo, avrebbe tentato di accendere un fuoco, ma non ci sarebbe riuscita. Più tardi avrebbe chiamato i soccorsi, ma, allora, stranamente, la zona intorno stava andando a fuoco.Ora la cauzione è fissata a 150mila dollari e la prima apparizione in tribunale è fissata per il 5 ottobre. La donna si dichiara innocente, ma il suo avvocato, contattato dai media, ha fatto intendere che sta preparando una difesa basata sulla seminfermità mentale per abuso di droghe.

