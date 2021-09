https://it.sputniknews.com/20210928/vaccino-per-bambini-di-5-12-anni-pfizer-e-biontech-forniscono-i-dati-dello-studio-alla-fda-13094064.html

Vaccino per bambini di 5-12 anni, Pfizer e BioNTech forniscono i dati dello studio alla FDA

Vaccino per bambini di 5-12 anni, Pfizer e BioNTech forniscono i dati dello studio alla FDA

Presentati i risultati di uno studio comparativo sulla validità di applicazione del vaccino contro il Covid-19 nei bambini della fascia di età 5-12 anni. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T20:18+0200

2021-09-28T20:18+0200

2021-09-28T20:18+0200

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13099290_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2e13e3b62b91b339618f8854cd7336f2.jpg

Pfizer e BioNTech hanno fornito i dati sullo studio effettuato alle autorità mediche statunitensi.Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno dichiarato di aver fornito al Dipartimento per il controllo degli alimenti e dei farmaci negli USA, la Food and Drug Administration, i dati sugli studi dei possibili effetti, e della possibile applicazione, del vaccino contro il COVID-19 nei bambini di età compresa tra i cinque e i 12 anni.Lo studioLe aziende hanno riferito che gli specialisti hanno testato con successo il vaccino: allo studio hanno partecipato 2.268 bambini della fascia di età descritta. Due terzi dei partecipanti hanno ricevuto due dosi del farmaco, inoculate a 21 giorni di distanza, e il resto ha ricevuto un placebo. Il vaccino ha suscitato una "risposta anticorporale neutralizzante sostenuta". La dose del vaccino di 10 microgrammi è stata scelta per ragioni di "sicurezza, tollerabilità e immunogenicità" nei bambini.Si prevede poi che la domanda sarà presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e ad altri regolatori.La joint-venture tra l'americana Pfizer e la tedesca BioNTech ha precedentemente fatto notare che il numero di casi di infezione da COVID-19 tra i bambini negli Stati Uniti è aumentato del 240% da luglio, evidenziando la necessità di vaccinazioni in questa fascia di età.In precedenza, BioNTech, che ha sviluppato il vaccino COVID-19 in collaborazione con l'americana Pfizer, ha espresso la speranza di ricevere l'approvazione normativa per il suo vaccino, destinato ai bambini dai 5 agli 11 anni.La produzione di tale farmaco è già in preparazione e la Società italiana di pediatria esprime soddisfazione, ma anche cautela:Si ricorda che le due aziende sono già distributrici del vaccino a Rna messaggero, approvato in via definitiva dalla FDA.In seguito a tale studio, la Pfizer e la BioNTech fanno sapere che il loro preparato contro il coronavirus è “sicuro, ben tollerato e ha prodotto una risposta immunitaria robusta nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni".Si segnala, infine, lo scetticismo, a tal proposito, espresso a riguardo da Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per il quale si tratta però di uno studio “criticabile“, perché “è stato condotto su un numero troppo esiguo di soggetti.Secondo Silvestri, “questo studio è una tappa essenziale nella grande marcia verso la vaccinazione universale contro Covid-19, che riteniamo necessaria sia per ridurre sempre più i danni causati da questo virus molto trasmissibile e clinicamente insidioso, e sia per eliminare una volta per tutte ogni tentazione di affrontare questa malattia con interventi non-farmacologici di efficacia modesta ed effetti collaterali enormi”, riporta Il Fatto Quotidiano.

https://it.sputniknews.com/20210920/pfizer-su-vaccino-covid-per-bambini-5--11-anni-funziona-12978754.html

https://it.sputniknews.com/20210928/burioni-vaccini-sicurissimi-scelta-inspiegabile-degli-over-50-che-non-vogliono-vaccinarsi-13093851.html

Vera 22 Ma quante stupidaggini in un solo articolo.... Il massimo era Burioni con le sue preoccupazioni. In Italia dal inizio della pandemia sono morti 28 bambini (con malatie serie) piu' o meno quanto muoiono del virus influenzale. Non mi risulta che si vaccinano I bambini per l'influenza. Poi pure se racogliamo I numeri di tutti I bambini morti di Corona virus in tutto il Mondo non penso arriviamo a quelli 2000 e rot che a causa di sola sperimentazione adesso hanno nel sangue un farmaco di cui non si conoscono effetti collaterali a medio e lungo termine. 0

Vera 22 E facciamo che I vaccini sono perfetti. Facciamo che non succedere niente, niente effetti collaterali. E vacciniamo tutti I bambini.......... Ma poi SE e ripeto SE fra 20 anni avremo le generazioni incapaci di procreare?..... E Se fra 15 anni avremo una popolazione gravemente lesa?.....E SE fra 10 non ci sara' piu' il popolo Italiano?...... Chi mi puo' garantire che ciascuna di queste ipotesi è impossibile?........ Burioni? 0

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer