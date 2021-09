https://it.sputniknews.com/20210928/una-cattiva-abitudine-aumenta-il-rischio-di-cancro-dell80-13100801.html

Una cattiva abitudine aumenta il rischio di cancro dell'80%

Una cattiva abitudine aumenta il rischio di cancro dell'80%

Uno stile di vita sedentario aumenta il rischio di soffrire di qualche tipo di cancro fino all'80% e aumenta i rischi di malattie cardiache, diabete di tipo 2... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T23:46+0200

2021-09-28T23:46+0200

2021-09-28T23:46+0200

società

salute

tumore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13100835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4aaf6b6cd5d09257b46529d76dd87210.jpg

Gli studi commissionati dal Laboratorio dei dati contro l'obesità (LabDO) mostrano che alzarsi in piedi e muoversi ogni 30 minuti, per tre minuti, riduce i rischi sulla salute causati dallo stare seduti. Gli esperti raccomandano di salire ripetutamente le scale, fare salti o squat o semplicemente fare 15 passi durante queste mini pause per migliorare il controllo della glicemia. Uno studio condotto dall'organizzazione canadese The Sedentary Behavior Research Network per 12 anni su 17.000 adulti canadesi ha mostrato che coloro che trascorrevano la maggior parte del tempo seduti avevano il 50% di probabilità in più di morire prematuramente rispetto a chi faceva attività fisica. A sua volta, l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi) del Messico ha pubblicato che il 61,1% dei messicani di età superiore ai 18 anni ha dichiarato di essere fisicamente inattivo, tra questi, il 71,7% ha dichiarato di aver mai fatto sport di squadra, mentre il 28,3 % non ha mai fatto sport. Tra i principali motivi per cui gli intervistati hanno dichiarato di non fare esercizio, spiccano la mancanza di tempo (44,4%), i problemi di salute (19%) e l'affaticamento causato dal lavoro (15,4%). I dati evidenziano anche il legame tra scolarizzazione e attività fisica. Tra gli adulti che non hanno completato l'istruzione di base, solo il 25,7% è attivo, mentre quelli con un titolo di studio superiore che si dedicano allo sport sono il 51,5%.

https://it.sputniknews.com/20200816/medico-spiega-come-ridurre-i-danni-causati-dal-lavoro-sedentario-9426462.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, salute, tumore